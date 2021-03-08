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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 169 لسنة 2019، والذي يحمل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إكسون موبيل إيجيبت" "أوف شور" ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.

وجاء في القرار: "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت أوف شور ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها".

كما نصت الفقرة الثانية على أن: "تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها".

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