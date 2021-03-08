الشرطة الإيطالية تعثر على مشتبه به على صلة بهجمات باريس عام 2015

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ)

عثرت الشرطة الإيطالية على شخص يشتبه أنه ساعد منفذي هجمات باريس عام 2015 والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصًا.

وتردد أن المشتبه به المسجون حاليًا في مدينة باري جنوب إيطاليا ساعد منفذي الهجوم في الحصول على وثائق مزورة.

وقال مسؤولون إيطاليون إن الرجل الجزائري الذي يُشتبه أنه عضو في تنظيم داعش يبلغ من العمر 36 عامًا، وقد صدر بحقه حكم لجريمة مماثلة.

وتشتبه الشرطة في أن الرجل جزء من شبكة إرهابية دولية تزود المهاجمين بوثائق مزورة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

وقال المسؤولون إن بعض أقارب الرجل ينتمون أيضًا إلى الشبكة.

ومن المقرر إطلاق سراح المشتبه به من السجن هذا الصيف، لكن الشرطة تأمل في أن يمنعه أمر اعتقال جديد من الاختفاء بعد ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء أنسا.

وقال مسؤولون إنهم عملوا مع محققين من فرنسا وبلجيكا من أجل تحقيق هذا الاختراق والتوصل إلى المشتبه به، بما في ذلك اعتراض اتصالات الهاتف المحمول.

وكان مسلحون من تنظيم داعش قد هاجموا في وقت واحد خمسة مواقع مختلفة في العاصمة الفرنسية، بما في ذلك مسرح باتاكلان واستاد فرنسا وحانة ومطعم في 13 نوفمبر 2015.