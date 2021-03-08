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قاض أمريكي يرجئ بدء محاكمة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

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قاض أمريكي يرجئ بدء محاكمة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد قاض أمريكي يرجئ بدء محاكمة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

مصراوي Masrawy

06:29 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن - (أ ف ب)

قرر قاض أمريكي اليوم الاثنين أن محاكمة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد لن تبدأ قبل الثلاثاء على أقرب تقدير، بعد مداولات جرت في اللحظة الأخيرة حول طبيعة التهمة الموجهة إلى ديريك شوفين.

وحضر شوفين البالغ من العمر 44 عامًا الذي أطلق سراحه بكفالة في الوقت المحدد إلى المحكمة في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة باختيار أعضاء هيئة المحلفين.

وأعلن القاضي بيتر كاهيل عن أن المرشحين لهيئة المحلفين هنا، لكن علينا أن نكون واقعيين، لن نبدأ عملية الاختيار قبل غد على أقل تقدير.

وجاء القرار بعدما أبدى الادعاء مخاوف بشأن المضي في المحاكمة في وقت لا يزال ينتظر قرار محكمة قدم إليها التماسا لإعادة توجيه تهمة القتل من الدرجة الثالثة إلى شوفين المتهم حاليًا بالقتل غير العمد.

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