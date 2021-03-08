إيداع 8 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات "تعليم عسير"

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بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة لشهر جمادى الآخرة

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر جمادى الآخرة من العام الجاري بمبلغ 8539822 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4552855 ريالاً للطلاب، و3986967 ريالاً للطالبات.

وكانت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب قد أتمت إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.