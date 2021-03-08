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تعليم الطائف يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

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تعليم الطائف يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة تعليم الطائف يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة
"اللهيبي": تقلدت مع رؤية 2030 المناصب القيادية

تعليم الطائف يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، المجتمع الدولي، اليوم، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس.

وتشرف على الاحتفال، إدارة توجيه وإرشاد الطالبات، ممثلة في فريق تمكين المرأة بلجنة شؤون الأسرة بمنطقة مكة المكرمة، بقيادة ومتابعة مديرة الإدارة، أمل الخالدي.

وقال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، إن المرأة تعد دعامة من دعائم المجتمع، وركيزة أساسية في الحياة.

ونوه إلى ما أولته القيادة الرشيدة للمرأة من رعاية وعناية فائقة؛ وما أتيح لها من فرص المشاركة في بناء المجتمع وقيادته.

وأضاف "اللهيبي"، أن المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 تقلدت المناصب القيادية، واضطلعت بأدوار تنموية محورية، كما شاركت بفاعلية في سوق العمل، وساهمت بكفاءة في الإنتاج الوطني السعودي، مثمنًا لابنة الوطن ما تقدمه من مشاركات رائدة ومواقف مشرفة على كل مستوى وصعيد.

ودعا "اللهيبي" مدارس التعليم إلى المشاركة في الاحتفاء، وتسليط الضوء على منجزات المرأة السعودية في شتى المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والصحية، والقانونية، ورفع تقرير عن المشاركة والتفعيل لإدارة توجيه وإرشاد الطالبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية