الاستخبارات العراقية تعلن إحباط مخطط إرهابي في بغداد

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مصراوي Masrawy

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إحباط مخطط إرهابي خطير في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتجهيزهم للقيام بعملية إرهابية انتحارية في بغداد.

وأشار البيان إلى أن عملية القبض على الإرهابيين تمت في جانب الرصافة ببغداد، مضيفا أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.