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يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

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السيسي يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

مصراوي Masrawy

06:46 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت وزارة العدل أن الرئيس عبدالفتاح ، وجه وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.

يذكر أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.

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