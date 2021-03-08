أخبار عاجلة

مستشفى بالأردن: توقيف مسؤولين بسبب وفاة مصابين بكورونا بعد انقطاع الأكسجين -
أبحاث ستاندرد تشارترد تلحظ الثقة المتواصلة بالنمو خارج الأسواق المحلية بين الشركات الأوروبية والأمريكية -
وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في

Print
الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في السعودية الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في
دعت لتحرك عاجل وسريع لوقف هذه الجرائم

الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في السعودية

أ‏عرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق الميليشيا الحوثية، طائرة مسيرة على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في الظهران بالمملكة العربية .

وأكد أن مواصلة الميليشيا الحوثية ارتكاب جرائمها النكراء تجاه المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، يعد تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صريحاً يستهدف أمن واستقرار المملكة الشقيقة، وتجاهلاً للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن بالطرق السلمية وإحلال السلام في المنطقة.

‏ ودعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي مجدداً إلى التحرك بشكل فوري وسريع لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها، كما أعرب مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

السعودية تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

السعودية تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

السعودية تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

السعودية تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

شبكة عيون الإخبارية