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التحالف: لديها قوة الردع لكل من يتجرأ على استهدافها

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التحالف: السعودية لديها قوة الردع لكل من يتجرأ على استهدافها التحالف: لديها قوة الردع لكل من يتجرأ على استهدافها

مصراوي Masrawy

06:04 م الإثنين 08 مارس 2021

الرياض - (د ب ا)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع في المملكة، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، ان لديها قوة الردع لكل من يتجرأ في تبني استهدافها، مشيرا إلى أنه تم تدمير 353 صاروخا باليستيا و550 مسيّرة و62 زورقا.
وقال العميد ركن المالكي في تصريحات لقناة "العربية" اليوم الاثنين، إن الاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية في الظهران، ومحاولة استهداف مصفاة النفط في رأس تنورة، ليس استهدافا للمملكة فحسب، بل هو استهداف لعصب الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي، وحرية الملاحة والتجارة، وتدفق الصادرات النفطية"، مشيرا الى ان هذا "عمل إرهابي عبثي تخريبي لمحاولة النيل من المملكة وأمن الطاقة العالمي".
وكشف العميد ركن تركي المالكي أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والقوات المسلحة السعودية تعاملت مع 353 صاروخا باليستيا تم إطلاقها على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، شملت المدن والقرى الحدودية للمملكة، ومحاولة استهداف مكة المكرمة في عام 2017، ومحاولة استهداف العاصمة الرياض، ومحاولة استهداف مرافق أرامكو السعودية في الظهران، ومحاولة استهداف مصفاة رأس تنورة".
وقال المالكي، إن القوات تعاملت مع 550 طائرة دون طيار تم إسقاطها وتدميرها، و62 زورقًا مفخخًا تهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أمس الاحد عن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، شرق المملكة، داعية دول العالم الوقوف ضد هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

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