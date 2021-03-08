أخبار عاجلة

مستشفى بالأردن: توقيف مسؤولين بسبب وفاة مصابين بكورونا بعد انقطاع الأكسجين -
أبحاث ستاندرد تشارترد تلحظ الثقة المتواصلة بالنمو خارج الأسواق المحلية بين الشركات الأوروبية والأمريكية -
وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنمية الثروة السمكية ومشروع الري الحديث

Print
وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنمية الثروة السمكية ومشروع الري الحديث وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنمية الثروة السمكية ومشروع الري الحديث

مصراوي Masrawy

06:08 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات وزارة الزراعة.

وبحث القصير والزملوط تنمية الثروة السمكية في المحافظة على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفني والزريعة طبقًا لمواصفات وطبيعة المياه.

وناقش الجانبان آخر مستجدات منظومة تحديث الري حيث يوجد بالوادي الجديد أكبر مساحة من المرحلة الأولى لتطوير الري تبلغ 205 آلاف فدان، كما بحثا سُبل دعم مشروع احياء صناعة الحرير الطبيعي.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد عقدت برتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد للتوسع في زراعة أشجار التوت وإحياء صناعة الحرير الطبيعي والاستفادة من إمكانيات المحافظة في هذا المجال.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

اليوم.. دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

شبكة عيون الإخبارية