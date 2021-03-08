وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنمية الثروة السمكية ومشروع الري الحديث

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات وزارة الزراعة.

وبحث القصير والزملوط تنمية الثروة السمكية في المحافظة على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفني والزريعة طبقًا لمواصفات وطبيعة المياه.

وناقش الجانبان آخر مستجدات منظومة تحديث الري حيث يوجد بالوادي الجديد أكبر مساحة من المرحلة الأولى لتطوير الري تبلغ 205 آلاف فدان، كما بحثا سُبل دعم مشروع احياء صناعة الحرير الطبيعي.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد عقدت برتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد للتوسع في زراعة أشجار التوت وإحياء صناعة الحرير الطبيعي والاستفادة من إمكانيات المحافظة في هذا المجال.​