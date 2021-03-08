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كرتونة رمضان بـ100 جنيه وتخفيضات 30%.. "الزراعة" تستعد لشهر رمضان الكريم

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كرتونة رمضان بـ100 جنيه وتخفيضات 30%.. "الزراعة" تستعد لشهر رمضان الكريم كرتونة رمضان بـ100 جنيه وتخفيضات 30%.. "الزراعة" تستعد لشهر رمضان الكريم

مصراوي Masrawy

05:45 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بالزراعات المحمية بوازرة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعدادها المبكر من قبل الوزارة طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة؛ بمضاعفة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لشهر رمضان الكريم.

وقال فتحي في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، إن منافذ القطاع ستطرح منتجاتها بتخفيضات تصل لـ30% وبكميات كبيرة من السلع الغذائية مع مضاعفة كميات اللحوم والدواجن والخضروات والياميش، مشيرًا إلى أن الهدف من توفير هذه الكميات رفع العبئ عن كاهل المواطن، فضلا عن الأسعار التنافسية وجودة المنتج التي لا تقارن بمنتجات الخارج، نظرًا للرقابة المشددة.

وأضاف مدير عام التسويق بالزراعات المحمية، إن وزارة الزراعة تمتلك 400 منفذ على مستوى كافة القطاعات، منهم 30 منفذًا ثابتًا و6 متحركين تابعين للقطاع، لافتًا إللا أن العديد من هذه المنتجات تم إنتاجها عن طريق المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والمواقع الإنتاجية للخضر والفاكهة.

وأوضح فتحي، أن الوزارة ستطرح كرتونة رمضان والتي تبدأ أسعارها من 100 جنيه حتى 250 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح البقوليات أقل من مثليتها بـ30% مثل الفول البلدي بسعر 12 جنيهًا للكيلو نظرًا للإقبال عليه في هذا الشهر الكريم.

وطرح كيلو اللحمة بـ100 جنيه، واللحوم السوداني بـ70 جنيهًا، والدواجن بـ32 جنيهًا للكيلو، موضحًا أنه المنافذ والعاملين بها يخضعي لرقابة مشددة.

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