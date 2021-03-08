وزير المالية لأعضاء "اقتصادية النواب": ميكنة 200 نموذج ضريبي لأول مرة

مصراوي Masrawy
05:43 م الإثنين 08 مارس 2021
(مصراوي):
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وتناول وزير المالية، تحديث منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تشهد حاليًا حالة تحول كبيرة، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحًا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.
وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليًا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للخدمات الضريبية، وقال إن هناك تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفًا الأمر بـ"التحدي الكبير".