وزير المالية لأعضاء "اقتصادية النواب": ميكنة 200 نموذج ضريبي لأول مرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏

وتناول وزير المالية، تحديث منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ‏تشهد حاليًا حالة تحول كبيرة، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن ‏استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحًا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ‏ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي. ‏

وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليًا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للخدمات الضريبية، وقال إن هناك ‏تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفًا الأمر بـ"التحدي الكبير".‏

​