بعد قفزة الـ71 دولاراً للبرميل.. أسعار النفط تتراجع

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لا تزال أعلى مستوى منذ أكثر من عام

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الاثنين)، بعد أن قفزت فوق 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بدعم من تحفيز أمريكي والهجوم على مواقع نفطية سعودية واجهته مخاوف من التضخم العالمي.

وهبط خام برنت، الذي صعد في البداية إلى 71.38 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 8 يناير 2020، لينخفض 20 سنتًا أو 0.2 في المئة اليوم إلى 69.16 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش، ولا يزال المؤشر يحوم حول أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وفقاً لـ"رويترز".

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 65.96 دولار بعد أن لامس 67.98 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.