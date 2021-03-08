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نهاية صامتة.. "العليا الأمريكية" ترفض آخر طعون "" في الانتخابات

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نهاية صامتة.. "العليا الأمريكية" ترفض آخر طعون "ترامب" في الانتخابات نهاية صامتة.. "العليا الأمريكية" ترفض آخر طعون "" في الانتخابات
المحكمة فضّلت عدم التعليق على الحكم

نهاية صامتة..

‬فصلت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، في آخر ثلاث قضايا رفعها الرئيس السابق دونالد إلى القضاة للطعن في خسارته في الانتخابات؛ مما وضع نهاية صامتة لسعيه غير المجدي في المحاكم للبقاء في السلطة.

ورفضت المحكمة، دون تعليق، استئناف "ترامب" للطعن في آلاف أوراق الاقتراع الغيابي في ولاية ويسكونسن، وهي ساحة معركة انتخابية خسرها رجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى سياسي أمام الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 20 ألف صوت، وفقاً لـ"رويترز".

كانت هذه آخر ثلاثة التماسات جرى تقديمها إلى المحكمة العليا قرب نهاية رئاسة "ترامب"، التي رفض القضاة قبولها.

وكان من الواضح بالفعل أن المحكمة العليا، التي تضم ثلاثة قضاة عيّنهم "ترامب"، ليس لديها نية للتدخل في القضايا، والبعض الآخر الذي رفعه حلفاؤه؛ لأنها لم تتصرف أمام الكونجرس في 6 يناير أكدت فوز "بايدن"، وجرى قطع هذه الشهادة الرسمية عندما اقتحمت مجموعات مؤيدة لـ"ترامب" مبنى الكابيتول الأمريكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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