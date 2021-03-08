الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الالكتروني، سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 40340 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" و669 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس التاجي.

يذكر أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكينز، فقد اقترب عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ "كورونا" في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء من حاجز الـ 29 مليوناً، ووفاة أكثر من 525 ألف حالة.