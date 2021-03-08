وزيرة البيئة: الوعي هو أساس التعامل مع قضية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها وتتخذ العديد من الإجراءات للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أن قضية الحد من استخدام البلاستيك تعتمد في المقام الأول على الوعي، في ظل إتاحة عدة بدائل للأكياس البلاستيك كالشنط القماشية، كما تحرص الوزارة على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.

وقالت "فؤاد"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، اليوم الاثنين ببيت القاهرة، لاستعراض جهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور عدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة، إن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة متشعبة وكثيرة، مطالبة بمنع استخدامها في الطعام الساخن خاصة الفول والخبز.

وأشارت إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن 80% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل بالتوازن البيئي والذي يسهم البلاستيك في جزء كبير منه، بخلاف اكتشاف الوزارة أن سبب وفاة الأغنام والحيوانات لعدة قبائل في منطقة وادي الجمال كان نتيجة لتناولها أكياسا بلاستيكية.

وتابعت "فؤاد": "منذ عامين بدأنا في الدراسات الفنية والعلمية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك بالتزامن مع إعداد قانون المخلفات"، مشيرة إلى أن المادة 27 منه تنص على عدة حوافز مالية سيتم عرضها بالتفصيل في اللائحة التنفيذية للشركات التي ستسهم في الحد من الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وستعمل الوزارة على مواجهة العقبات التي تواجه الشركات بهذا الملف، وإيجاد حلول للفجوة المالية بالإضافة إلى تنفيذ حملتين جديدتين ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" هما: الحد من استخدام البلاستيك، والأخرى خاصة بالمخلفات الإلكترونية.

وأشارت فؤاد إلى بدء الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا "..لافتة إلى أنه بالتزامن مع جائحة كورونا عملت الوزارة على الحد من استخدام الأكياس البلاستيك، بالقطاع السياحي.

من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، أن مصر ستوقع غدًا مشروع الاقتصاد الدوار بحضور السفير الياباني بنحو 3 ملايين دولار، وذلك لتطوير المخلفات البلاستيكية.. مشيرًا إلى أن تحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس بلاستيكية أحادية الاستخدام ستؤثر على مصانع صناعة الأكياس، ولكن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة لإيجاد بدائل لهذه المصانع.

وأفاد مساعد وزيرة البيئة للمشروعات بأن مصانع الأكياس عند خلق السوق لها ستتحول جميعها إلى صناعة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى أنه لن يتم إلغاء كل أنواع البلاستيك ولكن هناك نوع معين سيتم إلغاؤه.

وأشار الدكتور علي أبو سنة إلى الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.