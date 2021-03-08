تحصين 393 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض التي تسبب خسائر اقتصادية فادحة بها.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة - في تصريح له اليوم الاثنين - أن الحملة تستهدف تحصين 600 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، لاكسابها مناعة ضد المرض، لافتا إلى أنه تم تحصين 393 ألفا و228 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم ترقيم وتسجيل 9 آلاف و 826 رأس ماشية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل 180 لجنة بيطرية تضم أطباء بيطريين ومعاونين فنيين وعمال لتحصين الأبقار والجاموس بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منها 143 لجنة بالوحدات البيطرية، و 34 لجنة بالإدارات البيطرية، و3 لجان بمديرية الطب البيطري، وأن التحصين يتم مجانا وعلى مدى 3 مرات سنويا بواقع مرة كل 4 أشهر، مؤكدا أن الشرقية خالية من أي إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم أخذ عينات وتحليلها وجاءت جميعها سلبية، مضيفا أنه سيتم تحرير محاضر للمزارعين الذين يمتنعون عن التحصين و الترقيم والتسجيل.