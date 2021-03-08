الأمير هاري: العنصرية أحد أسباب مغادرتي بريطانيا.. ونظام العائلة المالكة بيئة سامة

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مصراوي Masrawy

د.ب.أ

قال الأمير هاري إن جزءا كبيرا من سببب مغادرته هو ودوقة ساسكس ميجان انجلترا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية هو العنصرية في بريطانيا.

وقال في حوار مع الاعلامية أوبرا وينفري لدى سؤاله عن ما إذا كان الزوجان غادرا بسبب العنصرية، أجاب" جزء كبير من أسبابي هو العنصرية".

وأضاف أن شخصا لم يذكر اسمه حثه خلال حفل لجمع الأموال لمنظمة " سينتبالي" الخيرية التي يترأسها بعدم التطرق لذلك" مع وسائل الاعلام، حيث أنهم سوف يدمرون حياتك ".

وأوضح أنه تم إخباره أن عليه أن يفهم أن "المملكة المتحدة متعصبة للغاية"، وهو ما أجاب عليه" المملكة المتحدة ليست متعصبة، الصحافة البريطانية متعصبة وخاصة الصحف المعنية بأخبار المشاهير".

وذكر الأمير هاري إنه لم يعتذر أي من أفراد أسرته الملكية له هو وزوجته ميجان، عقب أن كشفا أنهما في حاجة لمغادرة بريطانيا بسبب الافتقار للدعم.

وقال "كنا نشعر أن هذا هو قرارنا ولذلك نحن نتحمل التداعيات"، مضيفا: "على الرغم من مرور ثلاثة أيام نطالب فيها بالمساعدة ونتخيل كيف سينتهي الأمر، لا أعلم. لقد كان أمرا صعبا لأنني جزء من النظام معهم، ولكني أعتقد أن شقيقي لا يمكنه الخروج من ذلك النظام ولكن يتعين علي أنا أن أغادر".

وأوضح أنه ليس متأكدا ما إذا كان الأمير ويليام، الذي يحل في المرتبة الثانية لتولي العرش البريطاني، يريد أن يخرج من نظام العائلة المالكة، ووصف الوضع بـ"البيئة السامة" بسبب "العلاقات والسيطرة والخوف" بالنسبة للصحف البريطانية المعنية بأنباء المشاهير.