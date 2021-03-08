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رئيس النواب الليبي: يجب تجاوز العقبات من أجل تنظيم الانتخابات في ديسمبر

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رئيس النواب الليبي: يجب تجاوز العقبات من أجل تنظيم الانتخابات في ديسمبر رئيس النواب الليبي: يجب تجاوز العقبات من أجل تنظيم الانتخابات في ديسمبر

مصراوي Masrawy

05:37 م الإثنين 08 مارس 2021

سرت - (أ ش أ):
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تجاوز الكثير من العقبات؛ من أجل إنجاز الاستحقاق القادم، وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021.
جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس النواب التي تعقد، اليوم الإثنين، في مدينة سرت؛ لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، حسبما أفادت بوابة (الوسط) الليبية.
وأضاف صالح أن الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقه في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى الرقي بالنقاش والحوار إلى مستوى المرحلة والحدث الذي يترقبه الشعب الليبي.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد، في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

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