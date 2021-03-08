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طايع مهنئا جابر برئاسة "دينية النواب": إضافة لمسيرة التجديد

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طايع مهنئا جابر برئاسة "دينية النواب": إضافة لمسيرة التجديد طايع مهنئا جابر برئاسة "دينية النواب": إضافة لمسيرة التجديد

مصراوي Masrawy

05:11 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور يوسف السيد عامر، بعد فوزه بمنصب رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ.

وأكد رئيس القطاع الديني، في تهنئته، أن وجود الدكتور يوسف عامر، في مجلس الشيوخ، يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام، داعيا الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد.

وهنأ رئيس القطاع الديني النائبين محمد سليم ونادر سليم لفوزهما بمنصب الوكيلين، والدكتورة خضرة سالم لفوزها بأمانة سر اللجنة.

وفاز الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس بأغلبية ساحقة.

وقال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إنه إذا كان للدين أركان وثوابت لابد من الإيمان بها فإن هناك أهداف أو مقاصد عليا جاء من أجل إقامتها وإشاعتها في نفوس العالمين، ولعل من أهم هذه الأهداف والمقاصد الجليلة "صناعة الحضارة "التي هي فريضة إسلامية و"مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي.

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