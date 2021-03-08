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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 15 سفيرًا أجنبيًا وعربيًا جديدًا في مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجهورية إن السفراء الجدد هم:

بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.

لويس دوما – سفير كندا.

محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.

مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.

لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا.

أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.

نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا.

ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.

عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.

إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.

الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.

بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.