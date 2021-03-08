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المعاهد الأزهرية: امتحانات الأول الثانوي في مستوى الطالب المتوسط

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المعاهد الأزهرية: امتحانات الأول الثانوي في مستوى الطالب المتوسط المعاهد الأزهرية: امتحانات الأول الثانوي في مستوى الطالب المتوسط

مصراوي Masrawy

05:02 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن امتحانات اليوم الاثنين، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما شهدت لجان الامتحانات حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجفرافيا، بينما أدى طلاب العلمي الامتحان في مادة الجبر وحساب المثلثات والهندسة واللغة الأجنبية.

وتفقدت لجان المتابعة مقرات الامتحانات بالمناطق الأزهرية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وضمان سير الامتحانات دون أي معوقات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي على مستوى الجمهورية (75988) طالبا وطالبة‏،

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