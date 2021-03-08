اطمئنوا.. الوزير: تعويض مناسب لمتضرري توسيع "الدائري".. وعدم الإضرار بمصلحة أحد

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وتابع الوزير المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وكذلك التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد؛ حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وتفقد كذلك الوزير التقدم في أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلًا من 4 حارات؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي.

والتقى الوزير عددًا من المواطنين في منطقة حي البساتين؛ حيث دار حوار معهم حول أهمية أعمال التطوير التي يتم تنفيذها حاليًّا، مؤكدًا لهم أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن تتم إزالة أي عقار له أو له أرض داخل نطاق التطوير، مؤكدًا أنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقًا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة.

ولفت وزير النقل إلى أنه على كل مواطن أن يطمئن؛ فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

وتفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى الإسكندرية الزراعي بطول 15 كم والمسافة من طريق الإسكندرية الزراعي، وحتى نفق سعد الدين الشاذلي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار الانتهاء من (إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة).

والتقى الوزير بعض المواطنين في منطقة نفق العزبة البيضاء، وأكد لهم التنسيق مع محافظتي القاهرة والقليوبية؛ لإزالة كل المخلفات، وأنه في حالة إزالة أي عقار واقع في نطاق طريق الخدمة سيتم التعويض المناسب وفقًا للقانون، وأن هناك تنسيقًا تامًّا مع كل الوزارات لتأمين المرافق التي تخدم المنطقة.

وتابع الوزير التقدم في أعمال تنفيذ كوبري السلام الجديد بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسماعيلية الصحراوي.

ووجه الوزير بتكثيف كل أعمال تطوير الطريق على مدار الساعة والتطوير الفوري لأية منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير وأن تتم أعمال النيوجرسي بطول الطريق وفقًا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بعواكس النيوجرسي وأن تتم الصيانة الدورية للبلاطات الخرسانية الموجودة على جانبي الطريق في عدد من القطاعات؛ مثل المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى المريوطية، وكذلك إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة، وأن يتم تكثيف معدات النظافة في الفترة من 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحًا لعدم التأثير على الحركة المرورية بالطريق واستمرار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق بتركيب (6228) كشاف إضاءة حديث، واستمرار تنفيذ أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع الأمطار؛ ومن أهمها أنفاق (سعد الشاذلي- المشير- صحراء الأهرام- السلام).

وأشار وزير النقل إلى أن خطة تطوير الطريق الدائري تشمل منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق؛ لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول إلى المواقف أسفل الطريق.

جدير بالذكر أن طول الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى يبلغ 106 كم، ويقع على امتداد مسار الطريق عدد 136 عملًا صناعيًّا (2 كوبري على النيل + 25 كوبري عند التقاطعات مع المحاور الرئيسية + 46 كوبري علوي + 63 نفقًا، ويعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى؛ حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًّا، وستسهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.