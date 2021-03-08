أخبار عاجلة

​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري -
محاكمة رانيا يوسف بتهمة سبّ وقذف نزار الفارس.. السبت -
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين "الشيوخ": لم نتلقَّ أي اعتراضات من النواب خلال انتخابات اللجان

Print
أمين "الشيوخ": لم نتلقَّ أي اعتراضات من النواب خلال انتخابات اللجان أمين "الشيوخ": لم نتلقَّ أي اعتراضات من النواب خلال انتخابات اللجان

مصراوي Masrawy

04:42 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه تمت الاستجابة للرغبات الأولى لكل أعضاء مجلس الشيوخ في عضوية اللجان.

وأضاف عتمان، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن أمانة المجلس لم تتلقَّ أي اعتراضات من النواب على قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أن انتخابات اللجان النوعية سارت في جو من الشفافية والنزاهة.

وكشف أمين عام مجلس الشيوخ عن أنه لم تتم إحالة أي مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ حتى الآن، متوقعًا أن يرفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء انتخابات اللجان النوعية، وإعلان نتيجة انتخابات هيئة المكتب، لمدة أسبوعين، على أن يعاود المجلس الانعقاد في ٢١ مارس الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

شبكة عيون الإخبارية