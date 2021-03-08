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تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

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السعودية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية تتهم إيران بتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

مصراوي Masrawy

04:29 م الإثنين 08 مارس 2021

وكالات:

اتهمت وزارة الدفاع ، اليوم الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية والتحالف العربي بقيادة المملكة، العميد الركن تركي المالكي، في حديث لقناة "العربية"، اليوم الاثنين: "ما في شك (عند النظر في) العمليات العسكرية القائمة حاليا في اليمن، وكما أوضحنا للرأي العام وكذلك للمجتمع الدولي بأدلة، أن هذه الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار غير موجودة في نظام المعركة للجيش اليمني وأن هذه الأسلحة النوعية تم تهريبها من قبل النظام الإيراني للمليشيا الحوثية".

وشدد المالكي في هذا السياق أن ذلك مكن الفنيين والخبراء في الحرس الثوري الإيراني من تهديد أمن اليمن ودول جواره.

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