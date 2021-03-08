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أوبرا وينفري: الملكة إليزابيث والأمير فيليب لم يتحدثا حول لون بشرة آرتشي

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أوبرا وينفري: الملكة إليزابيث والأمير فيليب لم يتحدثا حول لون بشرة آرتشي أوبرا وينفري: الملكة إليزابيث والأمير فيليب لم يتحدثا حول لون بشرة آرتشي

مصراوي Masrawy

04:24 م الإثنين 08 مارس 2021

لندن- (د ب ا):

قالت الاعلامية الأمريكية أوبرا وينفري إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والأمير فيليب لم يتحدثا حول لون بشرة آرتشي، ابن الأمير هاري ودوقة ساسكس ميجان.

وأوضحت أوبرا، التي أجرت حوارا مع هاري وميجان، في حوار جديد في برنامج" سي بي اس ذيز مورنيج" أنها تحدثت مع الأمير هاري بعد الحوار .

وأضاف" هاري لم يفصح لي عن هوية هذا الشخص، ولكنه أراد التأكد من إنني أعلم أنه ليس لجدته أو جده علاقة بمثل هذا الحديث".

وكانت ميجان قد قالت في الحوار إنها واجهت" مخاوف وعدة أحاديث" بشأن" عما ستكون" مدى قتامة بشرة آرتشي عندما يولد" وذلك قبل ولادته.

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