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اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل

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اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل
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اتحاد اليد يقرر: انطلاق بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل في أبريل

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل موعدًا لتنظيم بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة بمشاركة أندية النور والوحدة ومضر والخليج للموسم الرياضي 2021-2020.
كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد السماح للأندية بتسجيل لاعب أجنبي واحد للمشاركة في البطولة اضافة إلى المحترفين الأجانب المسجلين في النادي على أن تقتصر المشاركة داخل الملعب على محترفين أجنبيين فقط في كل مباراة، وسمح اتحاد اللعبة بتسجيل لاعب سعودي واحد فقط بنظام الإعارة للمشاركة في البطولة، على أن تتاح الفرصة لجميع اللاعبين المعارين للعب في كل مباراة.
وتضمنت قرارات اتحاد اليد الخاصة ببطولة النخبة السماح باستعارة اللاعبين الأجانب الموجودين في ، مع التشديد على ضرورة مراعاة الأندية للأوقات اللازمة لموافقات أندية اللاعبين والاتحادات المحلية والقارية والدولية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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