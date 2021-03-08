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وفد قطري يزور لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين

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وفد قطري يزور مصر لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين وفد قطري يزور لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين
يستكمل جولة مباحثات وزيري الخارجية

وفد قطري يزور مصر لتسريع استئناف العلاقات بين البلدين

وصل إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني، قادماً على رأس وفد من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين؛ يبحث خلالها علاقات التعاون بين وقطر.

ونقلت "الشرق" عن مصدر دبلوماسي أن زيارة الوفد القطري تأتي إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع باستئناف العلاقات المصرية القطرية.

وأوضح المصدر أن الزيارة ستشهد استكمال جولة المباحثات، التي تمت بين وزيري خارجية البلدين على هامش فعاليات الدورة 155 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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