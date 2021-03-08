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للاطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 17 مارس

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للاطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 17 مارس للاطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 17 مارس

مصراوي Masrawy

04:04 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم حمزة السيد محمود، والصادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف" لجلسة 17 مارس، للاطلاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشارين طارق محمود وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

كانت محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018، وأظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

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