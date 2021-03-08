وزارة الدفاع تنشر فيديوهات وثائقية عن احتفالات يوم الشهيد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عدة فيديوهات وثائقية عن احتفالات يوم الشهيد، والذي يأتي في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض.

وتزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام.

وأكد أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.