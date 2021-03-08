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قطع الطرقات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ..

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قطع الطرقات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية .. بالفيديو قطع الطرقات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ..

جي بي سي نيوز :- أقدم مواطنون لبنانيون على قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المحتجين في العاصمة بيروت قطعوا الطرقات في محلة الكولا، والمشرفية في الضاحية الجنوبية، كما تم قطع الطريق في الحمرا أمام المصرف المركزي احتجاجا على سياسات حاكم المصرف رياض سلامة، حيث أقدم عدد من المحتجين على حرق راية المصرف.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين أقدموا على قطع طريق الأوتوستراد الشرقي وساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ونظموا وقفة احتجاجية أمام محال الصيرفة في المدينة.

وكذلك أقدم مواطنون على قطع الطرقات في محلة الزهراني، ومدينة صور، وحاصبيا جنوب البلاد.

وشمالا، قطع المتظاهرين الطرقات المؤدية إلى مدينتي طرابلس وعكار، كما تم قطع الطرقات الداخلية في المدينتين.

وشرق البلاد، أقدم متظاهرون على قطع الطريق أمام سرايا الهرمل الحكومي، كما قطعوا طريق مدخل الهرمل عند جسر العاصي.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"



 

جي بي سي نيوز

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