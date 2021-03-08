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بنك التنمية يقدم 13 مليار ريال لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية

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تزامناً مع احتفال العالم بيومها العالمي

بنك التنمية يقدم 13 مليار ريال لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية

احتفى بنك التنمية الاجتماعية بيوم المرأة العالمي، الذي يخصص كل عام لتكريم إنجازات النساء عبر التاريخ.

واستعرض البنك، ما ساهمت به المرأة من نجاحات في جميع المجالات، مؤكداً أنه يولي المرأة اهتمامه الكبير، من حرص القيادة الرشيدة وما تقوم به من مبادرات لزيادة مساهمة المرأة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على العمل فضلاً عن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاعات.

واستعرض البنك الدور الذي يلعبه في دعم المرأة من خلال ما يقدمه من برامج وخدمات ومبادرات مالية وغير مالية بهدف تحقيق غايات البنك وتوجهاته في برامج الحماية الاجتماعية والاكتفاء والإنتاج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق الشمول المالي والاجتماعي.

وقدّم البنك الدعم والتمكين للمرأة السعودية عبر عدد من البرامج والخدمات، حيث فاق تمويل البنك للسيدات 13 مليار ريال، لأكثر من 300 ألف سيدة.

وتلك الأرقام التي حققها البنك في دعم المرأة، ساهمت في نمو عدد المستفيدات ٤٠٠٪، خلال الثلاثة أعوام الماضية، ليواصل البنك تحقيق النجاحات والإنجازات في مجال تعزيز دورها التنموي.

ولم يقتصر دعم البنك للمرأة على التمويل والإقراض، بل شمل تقديم الخدمات غير المالية، كخدمات الاحتضان والتدريب وبناء القدرات، من خلال إدارة التمكين والتنمية وحاضنات الأعمال والمنتجات ومركز دلني للأعمال، وكذلك بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة، ليبلغ عدد المستفيدات من هذه البرامج 60 ألف مستفيدة في جميع مناطق المملكة.

وتأتي هذه الجهود في ظل تقديم الدعم والتمكين للمرأة واستثمار قدراتها وفقاً لرؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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