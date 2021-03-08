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أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

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أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

03:45 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 9 مارس حتى الأحد 14 مارس.

الثلاثاء:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية.

الأربعاء:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة، أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الجمعة:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

السبت:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

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