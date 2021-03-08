دراسة حديثة: 80% من المصابين بكورونا يعانون من أعراض تستمر لمدة طويلة

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تتنوع بين 50 عَرَضاً منها الخمول والصداع وتساقط الشعر

‬أظهرت دراسة حديثة أن ما لا يقل عن 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعانون عدداً من الأعراض التي تستمر معهم لمدة طويلة بعد التعافي؛ إذ أثبتت الدراسة أنهم يعانون من واحد على الأقل من حوالي 50 عرضاً طويل الأمد يصيب أجزاء مختلفة من الجسم.

وسجلت أكثر الأعراض شيوعاً، الخمول بنسبة 58%، والصداع بنسبة 44%، واضطراب نقص الانتباه بنسبة 27%، وتساقط الشعر بنسبة 25%، وضيق التنفس بنسبة 24%، ويُعد الخمول أبرز الأعراض، والذي يستمر حتى بعد 100 يوم من ظهور أول أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهذا يزيد من أهمية أخذ لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته طويلة الأمد.