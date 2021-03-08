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"التعليم الإلكتروني" بجامعة شقراء.. إحصائيات وأرقام تعكس التطور والتنوع التقني

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"التعليم الإلكتروني" بجامعة شقراء.. إحصائيات وأرقام تعكس التطور والتنوع التقني "التعليم الإلكتروني" بجامعة شقراء.. إحصائيات وأرقام تعكس التطور والتنوع التقني
٣ ملايين تسجيل دخول وأكثر من 117 ألف فصل افتراضي

تحولت جامعة شقراء إلى منظومة التعليم الإلكتروني بشكل كامل، للاعتماد على التعليم عن بعد من خلال عدد من المنصات الإلكترونية، كباقي جامعات المملكة، وذلك عقب تفشي جائحة كورونا وتعليق الدراسة منذ ما يقارب العام في مارس 2020م.

وتشير إحصائيات وأرقام الجامعة إلى تنوع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة خلال هذه الفترة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ تفشي الجائحة.

وشهد هذا العام تطورًا ملحوظًا في تفعيل التعليم الإلكتروني، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين من خدمات التعليم الإلكتروني بكافة كليات الجامعة خلال هذه الفترة ١٢٠١٩١ طالبًا وطالبة، توزعوا على مختلف الشعب والتي بلغ عددها ٢٠١٥٥، ونفذت عدد ١١٧٤٢٣ فصلًا افتراضيًا، قدمها 4588 عضو هيئة تدريس، بلغت مرات تسجيل الدخول خلالها ٢٩٦٨٢٤٦، ووصل عدد الملفات المرفوعة عبر منصاتها ١٤٩٣٦٠، فيما تمت مناقشة 22942 لوحة نقاش، بحضور ١١٤٩٦١١ طالبًا وطالبة.

وتنوعت الواجبات التي تم تسليمها من قبل طلبة الجامعات من خلال كافة المنصات لتصل إلى ١٥٢٧٩٦ ملفًا، كما جرى تنفيذ 7411 اختبارًا نهائيًا منذ تعليق الدراسة وحتى الآن، في حين بلغت عمليات الدعم الفني التي قدمتها الجامعة لكافة منسوبيها وطلبتها 11838 عملية دعم فني لتذليل العوائق وضمان سير العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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