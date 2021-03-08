مصطفى كامل رئيسًا لـ"إسكان الشيوخ" وفريد وصبور وكيلَين

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

فاز النائب مصطفى كامل، اليوم الإثنين، برئاسة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كما فاز بمنصَبي الوكيلَين كل من النائب أكمل الله فريد والنائب أحمد صبور، أما أمانة السر ففاز بها النائب السيد إبراهيم عوض.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300؛ لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء بتسجيل رغباتهم لتشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14.