محمد هيبة رئيسًا لـ"حقوق إنسان الشيوخ".. وأبو الفتوح وفريد وكيلَين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

فاز النائب محمد هيبة، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الإثنين.

وفاز بمقعدَي الوكالة كلٌّ من النائب أبو الفتوح محمد ومجدي فريد، بينما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.