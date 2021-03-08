انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2

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يتيح للعميل اختيار المنزل بالطريقة التي تناسب ذوقه وتطلعاته عبر منصة إلكترونية

أعلنت مجموعة رتال للتطوير العمراني عن إطلاق مشروعها النوعي والفريد تحت مسمى "أيالا النخيل" الواقع ضمن مخطط النخيل في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية على مساحة تبلغ قرابة (40,000) متر مربع كمرحلة أولى ضمن موقع استراتيجي يضم كافة الخدمات المتكاملة.

ويعتبر موقع المشروع مركزياً بقربه من الواجهة البحرية الجديدة ووسط المدينة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والأمنية، ويتكون المشروع من فلل سكنية فارهة متنوعة التصاميم والمساحات، وذلك في إطار استمرار توجه المجموعة لرفد السوق المحلية بالمزيد من المشاريع السكنية المتميزة.

ويتيح المشروع للعميل اختيار المنزل بالطريقة التي تناسب ذوقه وتطلعاته من خلال منصة إلكترونية تم تدشينها ضمن توجه "صمم بيتك" Build your home ليتمكن الراغبون بالشراء وإمكانية تصميم وتخطيط الفيلا ضمن باقة متنوعة من تصاميم الواجهات والفراغات والخدمات الإضافية مثل المسبح والديوانية وغيرها، ويمكن الحجز الآن من خلال الرابط التالي: www.retal.com.sa/ayala

وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبدالله بن فيصل البريكان بأن المشروع الجديد أيالا يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير منتجات سكنية راقية تليق بمستويات العملاء الهادفين لعيش حياة استثنائية. حيث سيتم إطلاق المشروع تباعاً في كل من الرياض وجدة.

وأضاف أن تبني المجموعة لمثل هذه المشاريع المميزة والنوعية يساهم في الرقي بجودة الحياة ويلبي تطلعات التطوير العمراني الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة، ممثلة برؤية المملكة 2030 التي تحفز إقامة مشاريع توفر جودة الحياة السكنية وتقديم خدمات نوعية منافسة.