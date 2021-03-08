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"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي

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"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي "التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي
عبّر عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من المجتمع الدولي

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن وصول طائرات مسيرة مستهدفة منابع الطاقة العالمية في ، والمنشآت المدنية للسكان المدنيين القائمين على إنتاج الطاقة لإمداد العالم عمل إرهابي وتهديد للاستقرار العالمي لذي تُمثل الطاقة المحرك الأساسي لاقتصاده وحياته.

وأضاف أن استهداف المليشيا الحوثية هذا ليس فقط اعتداءً سافراً على السعودية ،لكنه أيضاً اعتداء على العالم بأسره، ومحاولة لخلق أزمة طاقة عالمية، تتراكم أبعادها إلى تعطيل التنمية المستدامة التي اعتمدتها وتبنتها الأمم المتحدة في رؤيتها 2030.

وعبر الدكتور "التويجري" في بيانٍ تلقته "سبق" عن استغرابه لهذا العبث الأمني المتكرر في شبه صمت من الدول الفاعلة في تحقيق الأمن العالمي، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة التحرك لإيقاف هذا العمل ومنع تكراره، مؤكداً أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تستنكر هذا الاعتداء ،وترى أنه محاولة لزيادة المعاناة الإنسانية.


وتمنى أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في ختام بيان المنظمة العربية بأن ينهض المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته بكل عزمٍ وإصرار لتأمين سلامة مصادر الطاقة مطبقاً بذلك القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع الاعتداء على المناطق المدنية تحت أي مبرر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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