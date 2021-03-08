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خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في السجائر

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خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في أسعار السجائر خلال حملة نوعية.. ضبط 81 قضية تلاعب في السجائر

مصراوي Masrawy

02:53 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة نوعية؛ لضبط قضايا التلاعب في السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 81 قضية، بإجمالي مضبوطات بلغت 18279 عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات لمراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

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