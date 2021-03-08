ضبط مسئولي مصنعين ساعات مقلدة في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئولين عن مصنعين لتصنيع وتجميع الساعات - كائنين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)؛ لإدارتهما المصنعين بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من الساعات المقلدة والمصنعة من أدوات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، مستخدمان علامات تجارية غير مسجلة غشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بإدارتهما المصنعين بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وتجميع الساعات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.