نبيل دعبس رئيسًا لـ"تعليم الشيوخ".. والبدري ومصطفى وكيلَين

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

فاز الدكتور نبيل دعبس، اليوم الإثنين، برئاسة لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وفاز أحمد البدري، بمنصب الوكيل الأول، وراندا مصطفى، وكيل ثانٍ، بينما فاز ناجح جلال، بأمانة سر اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.