عياد رئيسًا لـ"طاقة الشيوخ" بالتزكية.. وعزت وعبد الرحيم وكيلَين

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، فوز المهندس عبد الخالق عياد برئاستها، بالتزكية.

وفاز كل من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومجدي عبد الرحيم، بمقعدَي الوكالة بعد الانتخابات التي شهدتها الوكالة، بينما فازت نهى أحمد فتحي بأمانة سر اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة؛ لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.