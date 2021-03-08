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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالشكر إلى زملائه باللجنة وحزب مستقبل وطن على الثقة في اختياره رئيسًا للجنة.

وقال حجازي، خلال تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين عقب فوزه برئاسة اللجنة، اليوم الإثنين، إن اللجنة معنية بإيجاد حلول المشكلات الرياضية الموجودة؛ وما أكثرها مؤخرًا.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أنه خلال فترة قريبة سنجد حلولًا جذرية لتوجيهات الرئيس بخصوص ملف الرياضة والقضاء على السمنة.

وأكد حجازي أن الدستور كفل حق ممارسة الرياضة؛ وهو حق لكل مواطن، مشيرًا إلى أن دورنا هو توفير وتمكين أكبر عدد من الشباب والأطفال والشعب لممارسة الرياضة.

وعن أجندة اللجنة، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة إنها مليئة بالقضايا وسنعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وذلك من خلال الأعضاء باللجنة والخبراء الذين ستتم الاستعانة بهم لإيجاد حلول لهذه المشكلات.