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"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل

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قالت: عملت المولدات الاحتياطية بشكلٍ تلقائي واستمر العمل بالأقسام بشكل طبيعي

أكدت "صحة الطائف" أن الانقطاع الجزئي للكهرباء لم تتأثر بسببه أقسام مستشفى الأطفال ولله الحمد، حيث عملت المولدات الاحتياطية بشكلٍ تلقائي، واستمر العمل بأقسام المستشفى بشكلٍ طبيعي بما فيها الطوارئ والعيادات الخارجية.

وأوضح سراج الحميدان الناطق الإعلامي بصحة الطائف في رده لـ"سبق": تم الدعم بمولدات احتياطية إضافية ويجري استبدال الكيبل، مبيناً أنه وفور حدوث الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي عمِلَ المولد الاحتياطي بشكلٍ تلقائي، وباشرت الشؤون الهندسية الموقع وتم توفير مولدين احتياطيين إضافيين سعة 500 كيلووات للمولد الواحد، وجارٍ العمل على تغيير الكيبل القديم؛ لضمان عدم تكرار هذا الانقطاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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