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جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا

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جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا
استقبال المسجلين في "صحتي" عبر التسجيل وأخذ المواعيد

جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا

خصصت جامعة الملك عبدالعزيز 48 عيادة لمنح لقاحات كورونا "كوفيد-19" للمواطنين والمقيمين بمبنى 29 بالجامعة، إلى جانب إنشاء مركز لقاحات داخل المستشفى الجامعي خاص بالكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.

وأنهت الجامعة منذ وقت مبكر جاهزيتها لخدمة استقبال المواطنين والمقيمين بسعة أولية 100 مستفيد يوميًا، وصولاً إلى الطاقة القصوى للعيادات ألفي مستفيد يوميًا، وسيُستقبل المسجلون في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح عبر التسجيل وأخذ المواعيد.جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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