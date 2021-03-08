أخبار عاجلة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

Print
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
بيان رسمي: أجريا الفحص والنتيجة إيجابية

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزوجته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR.

وبحسب بيان للجمهورية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن "الأسد" وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.

وأشار البيان إلى أنهما بصحية جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

رئيس النظام السوري بشار الأسد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

شبكة عيون الإخبارية