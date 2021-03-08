رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، الذي عرض موقف استثمارات الشركة في مصر وخططها المستقبلية، لافتاً إلى أن صافي أرباح الشركة ارتفع خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 رغم الظروف والتحديات التي واجهت الصناعة في ظل أزمة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الدائم للصناعة الوطنية، ورجال الأعمال الجادين، والحرص على تذليل كافة المعوقات بما من شأنه تهيئة المناخ الداعم لزيادة الإستثمارات، وتحقيق معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي الذي يعد قاطرة الإقتصاد، والذي يساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل.

وأشار المهندس محمد العربي إلى أن مجموعة "العربي" لديها 18 مشروعاً لوجيستياً يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، وقد بدأ العمل في 3 مشروعات منها، لافتاً إلى أن بعض الأماكن تتميز بوجود صناعات بها، كما تضم مراكز تدريب لرفع قدرات ومهارات الأيدي العاملة، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، وكذا معارض لتسويق المنتجات.

كما عرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي ما تم توفيره من سبل الرعاية للعاملين في ظل أزمة كورونا، وكذا الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت الصناعية بالمجموعة لاستكمال العمل مع الحفاظ على صحة العاملين، وأكد "العربي" أن المجموعة ستتولى إنشاء مستشفى للطوارئ، على إحدى قطع الأراضي التي تمتلكها، لتخدم العاملين في مصانع المجموعة في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية لأهاليهم وكذا السكان بالمنطقة، خاصة في ظل تكرار وقوع بعض الحوادث في هذه المنطقة، كما سيتم تنفيذ سلم للمرور من الجانبين لحماية العاملين وأهالي المنطقة.