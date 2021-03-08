أخبار عاجلة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عقب فوزه برئاسة لجنة الثقافة بالشيوخ.. مسلم: نتطلع لدور كبير

Print
عقب فوزه برئاسة لجنة الثقافة بالشيوخ.. مسلم: نتطلع لدور كبير عقب فوزه برئاسة لجنة الثقافة بالشيوخ.. مسلم: نتطلع لدور كبير

مصراوي Masrawy

02:30 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أكد محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية دور اللجنة في الفترة القادمة في ظل ما يمر به الإعلام والسياحة والثقافة، مشيرا إلى أنه سيكون

أمام اللجنة عمل كثير.

وقال مسلم عقب فوزه برىاسة اللجنة، إنه يتطلع إلى دور كبير للجنة لحل المشكلات.

وهنأ مسلم في كلمته عقب الفوز برئاسة اللجنة هيئة المكتب متمنيا للجميع التوفيق والعمل في خدمة الوطن.

كما رحب مسلم بأعضاء اللجنة من الفنانين وتضم اللجنة الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز.

وفاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الإعلام، وفاز كلا من النائبين محمد سعيد وسها سعيد وكيلين للجنة الإعلام ومحمود القط أمينا للسر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

شبكة عيون الإخبارية