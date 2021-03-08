عقب فوزه برئاسة لجنة الثقافة بالشيوخ.. مسلم: نتطلع لدور كبير

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أكد محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية دور اللجنة في الفترة القادمة في ظل ما يمر به الإعلام والسياحة والثقافة، مشيرا إلى أنه سيكون

أمام اللجنة عمل كثير.

وقال مسلم عقب فوزه برىاسة اللجنة، إنه يتطلع إلى دور كبير للجنة لحل المشكلات.

وهنأ مسلم في كلمته عقب الفوز برئاسة اللجنة هيئة المكتب متمنيا للجميع التوفيق والعمل في خدمة الوطن.

كما رحب مسلم بأعضاء اللجنة من الفنانين وتضم اللجنة الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبد العزيز.

وفاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الإعلام، وفاز كلا من النائبين محمد سعيد وسها سعيد وكيلين للجنة الإعلام ومحمود القط أمينا للسر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.