يوسف عامر رئيسًا لـ"دينية الشيوخ" بأغلبية ساحقة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

فاز الدكتور يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، بأغلبية ساحقة.

وقال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: "إنه إذا كان للدين أركان وثوابت لا بد من الإيمان بها، فإن هناك أهدافًا أو مقاصد عُليا جاء من أجل إقامتها وإشاعتها في نفوس العالمين؛ ولعل من أهم هذه الأهداف والمقاصد الجليلة "صناعة الحضارة" التي هي فريضة إسلامية و"مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي".

وأضاف عامر، في تصريح أدلى به اليوم، عقب فوزه بمنصب رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أن مَن يطالع التاريخ يجد نماذج مشرقة في كل جانب من هذه الجوانب، وما علينا إلا أن ننفض غبار التاريخ عنها؛ لنقدمها مضيئة مشرقة كما كانت، لنبني على ما أسسه السابقون ونحيي ما شيدونه، ومن خلال كل ذلك نستطيع أن نصنع نماذج جديدة ولا نقف عند مجرد النظر إلى الماضي وحسب.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أن الحضارة ترتكز على عدد من الأسس؛ أهمها: عبادة الخالق، وعمارة الأرض، وتربية النفس والوجدان.